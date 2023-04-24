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СМИ: Наталию Власову госпитализировали с сердечной недостаточностью

Лейла Алиева
Общество
СМИ: Наталию Власову госпитализировали с сердечной недостаточностью
Фото: РИА Новости

Певицу Наталию Власову госпитализировали во время выступления в Москве. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источники из окружения артистки.

Накануне Власова выступала в одном из столичных клубов, однако в самом начале выступления она почувствовала себя плохо и удалилась за кулисы, после чего потеряла сознание. Прибывшие на место медики диагностировали у артистки сердечную недостаточность.

— Сейчас Наташа находится под наблюдением медиков, ее госпитализировали и проводят все необходимые процедуры, чтобы как можно скорее поставить на ноги, — рассказал источник StarHit.

В последнее время певица пережила немало стрессовых ситуаций, которые могли негативно сказаться на ее здоровье. Так, в конце марта неизвестные обстреляли ее машину. Автомобиль получил повреждения в пяти местах. Власова обнаружила следы стрельбы на машине, когда возвращалась с концерта в Иваново.

Недавно музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь во время съемок программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Продюсеру стало плохо во время съемочного процесса. Пригожин отказался от госпитализации.

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