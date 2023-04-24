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Названы страны — лидеры по закупкам российского зерна

Ирина Игнатенко
Общество
Названы страны — лидеры по закупкам российского зерна
Фото: shutterstock

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, в какие страны Россия активно поставляет зерновые культуры.

Он отметил, что страна в настоящее время демонстрирует рекордные показатели по экспорту зерна.

— Предполагаем, что будет в районе 50 миллионов тонн пшеницы и 60 миллионов тонн всех зерновых, — отметил он в комментарии НСН.

Больше всего зерна Россия поставляет в Египет, Турцию и Саудовскую Аравию.

22 апреля аграрии начали весенний посев зерновых в Московской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов, передает ФАН.

Словакия приостанавливает импорт зерна и сельскохозяйственной продукции с Украины. Аналогичные меры рассматривают в Болгарии, уже запретили ввоз украинских продуктов Венгрия и Польша. С чем может быть связан такой запрет и какое это имеет значение для России, «Вечерней Москве» рассказал доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

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