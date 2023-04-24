Синоптики предупредили о кратковременных дождях в Москве на этой неделе

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В ближайшие дни в столице пройдут кратковременные дожди. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Во вторник, 25 апреля, синоптики обещают небольшие осадки во второй половине дня, до этого будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла, — говорится в материале.

Как выяснилось, в этот день ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Согласно прогнозу, кратковременные дожди продолжатся всю неделю. Пятница и суббота станут самыми холодными днями. Температура воздуха в эти дни будет держаться на уровне 11–16 градусов выше нуля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, синоптики пообещали теплую и солнечную погоду в Москве 24 апреля. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11–21 градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне 10–20 градусов тепла.

Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что погода на текущей неделе будет заметно опережать свое климатическое развитие. По его словам, она будет похожа на майскую.