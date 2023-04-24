Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

РИА Новости: Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в западных районах Артемовска

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
РИА Новости: Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в западных районах Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в западных окраинах Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает РИА Новости.

Как выяснилось, они уже ведут бои за железной дорогой в районе многоэтажек.

— Три дня назад зашли за «железку» на девятиэтажку, зачистили и сейчас двигаемся на запад, — сказал один из бойцов.

По его словам, в этой части города осталось мало уцелевших зданий, которые можно использовать как укрытия. При этом солдаты украинских бандформирований занимают более удачные боевые позиции в многоэтажных домах, сообщает агентство.

Испанская газета Mundo пишет, что вооруженные силы Украины оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены. Как выяснилось, украинские военные уезжают из района боевых действий.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не планируют оставлять Артемовск, чтобы не создавать для российской армии плацдарм для наступления. При этом он отметил, что ситуация для украинских солдат в борьбе за город остается сложной.

Украина Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте