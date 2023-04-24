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Российская армия уничтожила 60 боевиков «Грузинского легиона» в Константиновке

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российская армия уничтожила 60 боевиков «Грузинского легиона» в Константиновке
Фото: Минобороны РФ

Российская армия 21 апреля с помощью комплекса «Искандер» нанесла удар по пункту дислокации наемников в Константиновке. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— 21 апреля оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

В результате удара уничтожено до 60 боевиков «Грузинского легиона». Среди них — причастные к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

14 апреля бойцы «Вагнера» ликвидировали в Артемовске (украинское название — Бахмут) одного из командиров легиона наемников ВСУ Михала Журека. Польскому военнослужащему было 45 лет, через месяц он планировал вернуться на родину, однако получил в Артемовске несовместимое с жизнью ранение в голову.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал всех сражающихся на стороне Украины иностранных наемников покинуть территорию страны. По его словам, этот конфликт ВСУ выиграть уже не получится, несмотря на ожидания западных стран.

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