Фото: president.gov.ua

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ликвидировали в Артемовске (украинское название — Бахмут) одного из командиров легиона наемников ВСУ Михала Журека. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В посте говорится, что польскому военнослужащему было 45 лет, и через месяц он планировал вернуться на родину, однако получил в Артемовске несовместимое с жизнью ранение в голову.

По данным Telegram-канала, на похоронах офицера иностранного легиона присутствовали родственники погибшего, а также представители местных властей и делегация польских войск. Министр труда и социальной политики Польши Марлена Малонг заказала мессу по погибшему.

Кроме того, в Артемовске подразделениями группы «Вагнер» был ликвидирован офицер Главного управления разведки Минобороны Украины Виталий Курсов. Он принимал участие в боевых действиях с 2014 года, а также считался ветераном.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в городе, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются за это место. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».