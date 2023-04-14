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В Артемовске ликвидировали офицера ГУР Минобороны Украины

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Артемовске ликвидировали офицера ГУР Минобороны Украины
Фото: Минобороны РФ

В Артемовске (украинское название — Бахмут) подразделениями частной военной компании «Вагнер» был ликвидирован офицер Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Украины Виталий Курсов. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил военный корреспондент Александр Коц.

По информации военкора, Курсов принимал участие в боевых действиях с 2014 года, он также считался ветераном, передает 360.

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности в западных районах Артемовска, сообщил 14 апреля официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также добавил, что действующие на флангах подразделения Воздушно-десантных войск оказывают бойцам группы «Вагнера» поддержку и пресекают попытки украинских военнослужащих доставить в Артемовск боеприпасы и «ввести резервы».

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

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