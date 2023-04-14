Минобороны рассказало о боях отрядов ЧВК «Вагнер» на западе Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности в западных районах Артемовска. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также добавил, что действующие на флангах подразделения Воздушно-десантных войск оказывают бойцам группы «Вагнера» поддержку и пресекают попытки украинских военнослужащих доставить в Артемовск боеприпасы и «ввести резервы».

По словам Конашенкова, авиацией «Южной» группировки войск для поддержки штурмовых отрядов было совершено 14 вылетов. Кроме того, в данном районе ракетными войсками и артиллерией выполнены 62 огневые задачи, передает Telegram-канал Минобороны.

Один из командиров ЧВК рассказал, что украинские военнослужащие пытаются держать оборону в Артемовске «живыми щитами».

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в городе, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются за это место. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.