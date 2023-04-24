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Путин поддержал предложение о выравнивании денежного довольствия участников СВО

Лейла Алиева
Общество
Путин поддержал предложение о выравнивании денежного довольствия участников СВО
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 24 апреля, поддержал идею секретаря генсовета «Единой России», первого зампредседателя Совфеда Андрея Турчака о выравнивании денежного довольствия всех участников спецоперации.

Во время встречи Турчак обратил внимание на то, что денежное довольствие бойцов на передовой еще не полностью выровнялось, и выступил с инициативой законодательно уровнять положение всех участников спецоперации.

— Так и надо сделать, — приводит слова главы государства официальный сайт Кремля.

Участникам СВО и членам их семей государство гарантирует соответствующие выплаты и льготы, а также помощь в решении различных жизненных проблем. «Вечерняя Москва» подготовила информацию, которая рассказывает о полагающихся участникам специальной военной операции выплатах и о льготах для членов их семей.

Госдума 14 марта приняла поправки к закону относительно дискредитации участников специальной военной операции. Теперь наказание грозит не только за фейки об армии, но и о добровольцах. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

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