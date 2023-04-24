Отопительный сезон в Москве завершается

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В столице подходит к окончанию отопительный сезон, все системы теплоснабжения переключат на летний режим работы. Об этом в понедельник, 24 апреля, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— С учетом погоды принято решение приступить 24 апреля к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы, — рассказал Бирюков.

Переключение отопительного оборудования будет проходить поэтапно. Сначала работы пройдут на промышленных предприятиях и административных объектах. Затем специалисты займутся оборудованием жилых домов, школ и детских садов, а также медицинских учреждений.

Весь процесс займет пять дней. Всего необходимые работы пройдут в более чем 74 тысячах зданий, в том числе в 34 тысячах жилых домов, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Синоптики пообещали теплую и солнечную погоду в Москве 24 апреля. Максимальная температура воздуха в городе составит плюс 11–21 градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне 10–20 градусов тепла.

В свою очередь руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что погода на текущей неделе будет заметно опережать свое климатическое развитие. По его словам, она будет похожа на майскую.