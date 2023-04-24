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Число прогулочных маршрутов речного транспорта достигло 10 в Москве

Евгений Силаев
Город
Число прогулочных маршрутов речного транспорта достигло 10 в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

К началу сезона летней навигации в Москве подготовили 10 прогулочных маршрутов речного транспорта. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В этом году появятся два новых маршрута. Перед началом навигации все суда проходят специальную подготовку. В частности, специалисты проверяют оборудование на соответствие документам, отсутствие ржавчин и технических неисправностей.

Кроме того, у каждого маршрута будет свой собственный цвет и расписание. Выбрать интересующее направление можно будет с помощью единой схемы, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

В летние месяцы в Москве запустят первый речной маршрут общественного электротранспорта. Путь проложат от парка «Фили» до Киевского вокзала. По нему будут ходить около 10 электросудов.

В Москве 24 апреля открылся летний сезон речной навигации. Водный транспорт активно развивается и уже сейчас позволяет москвичам не только перемещаться по городу, но и отправляться в путешествия по России. О новых речных маршрутах, круизных направлениях из столицы и многом другом — в материале «Вечерней Москвы».

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