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Соединенные Штаты Америки заставят президента Украины Владимира Зеленского смириться с потерей некоторых территорий страны. Такое мнение высказал в понедельник, 24 апреля, британский военный эксперт Шон Белл в статье для Sky News.

— Наиболее сложная задача для Владимира Зеленского — смириться с уступкой касательно территории, — заявил он.

По словам эксперта, американские дипломаты сделают все, чтобы убедить украинского лидера пойти на этот шаг ради заключения мирного договора с Россией. США не верят в успех контрнаступления ВСУ, потому что любая попытка перейти в наступление чревата для украинской армии истощением и потерей уже занятых позиций, пишет Белл.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что убежден в возможности успеха украинского контрнаступления. По его словам, в Североатлантическом альянсе знают о способностях военнослужащих Украины добиваться успехов на поле боя.