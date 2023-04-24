30 хитов в сопровождении симфонического оркестра: в Crocus City Hall отметили юбилей «Авторадио»

Фото: Пресс-служба мероприятия

22 апреля состоялось грандиозное шоу «Авторадио. 30 лет. Классика». Поздравить радиостанцию с 30-летием в столичный Crocus City Hall пришли более 30 самых ярких звезд страны. Знаменитые «Грею счастье» от Елки, «Все нормально» Владимира Преснякова, «Чилить» в исполнении Filatov & Karas, «Комета» Jony и многие другие хиты прозвучали в сопровождении большого симфонического оркестра под управлением Феликса Арановского.

— Соединить современные российские хиты и большой симфонический оркестр, может быть, и не новаторство, но мы впервые сделали это с полностью живым звуком. Наши друзья-артисты идею подхватили и для ее воплощения создали специальную аранжировку своих песен. Получилось модно, стильно, классно, необычно. Еще мы приготовили два музыкальных подарка, которые не были заявлены в афише – в концерте участвовали группа «Фрукты» и знаменитое фортепианное трио Bel Suono. По-итальянски это означает «красивый звук», что и было нашей целью – объединить вместе красивый живой звук, лучших отечественных звезд и «Авторадио», — заявил генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

2023-й для радиостанции – юбилейный. Весь год радиостанция будет удивлять слушателей, дарить им нужные и полезные подарки. Так, 5 апреля она отметила свой день рождения розыгрышем квартиры на море в Сочи, счастливый победитель уже получил ключи и готовится к новоселью. Еще одним подарком для всех стал юбилейный концерт 22 апреля в Crocus City Hall.

В фойе для зрителей приготовили креативные фотозоны, где можно было сделать праздничные фото и поделиться ими в своих соцсетях. Особую торжественность юбилею придала церемония на красной дорожке, за которой наблюдали тысячи гостей. Для тех же, кто не смог купить билеты, радиостанция вела прямую видеотрансляцию юбилейного шоу на своем сайте.