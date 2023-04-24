Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

30 хитов в сопровождении симфонического оркестра: в Crocus City Hall отметили юбилей «Авторадио»

Оксана Васильева
Общество
30 хитов в сопровождении симфонического оркестра: в Crocus City Hall отметили юбилей «Авторадио»
Фото: Пресс-служба мероприятия

22 апреля состоялось грандиозное шоу «Авторадио. 30 лет. Классика». Поздравить радиостанцию с 30-летием в столичный Crocus City Hall пришли более 30 самых ярких звезд страны. Знаменитые «Грею счастье» от Елки, «Все нормально» Владимира Преснякова, «Чилить» в исполнении Filatov & Karas, «Комета» Jony и многие другие хиты прозвучали в сопровождении большого симфонического оркестра под управлением Феликса Арановского.

— Соединить современные российские хиты и большой симфонический оркестр, может быть, и не новаторство, но мы впервые сделали это с полностью живым звуком. Наши друзья-артисты идею подхватили и для ее воплощения создали специальную аранжировку своих песен. Получилось модно, стильно, классно, необычно. Еще мы приготовили два музыкальных подарка, которые не были заявлены в афише – в концерте участвовали группа «Фрукты» и знаменитое фортепианное трио Bel Suono. По-итальянски это означает «красивый звук», что и было нашей целью – объединить вместе красивый живой звук, лучших отечественных звезд и «Авторадио», — заявил генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

2023-й для радиостанции – юбилейный. Весь год радиостанция будет удивлять слушателей, дарить им нужные и полезные подарки. Так, 5 апреля она отметила свой день рождения розыгрышем квартиры на море в Сочи, счастливый победитель уже получил ключи и готовится к новоселью. Еще одним подарком для всех стал юбилейный концерт 22 апреля в Crocus City Hall.

В фойе для зрителей приготовили креативные фотозоны, где можно было сделать праздничные фото и поделиться ими в своих соцсетях. Особую торжественность юбилею придала церемония на красной дорожке, за которой наблюдали тысячи гостей. Для тех же, кто не смог купить билеты, радиостанция вела прямую видеотрансляцию юбилейного шоу на своем сайте.

Радио
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте