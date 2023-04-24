Эксперт Абунин рассказал, как магнитные бури могут повлиять на жизнь людей

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Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артем Абунин рассказал, как магнитные бури, солнечная активность и космическая погода могут повлиять на жизнь людей

По его словам, вопрос влияния магнитных бурь на здоровье человека еще до конца не изучен. Тем не менее полностью исключать такую вероятность нельзя.

Эксперт пояснил, что в крови человека содержится железо. Магнитные поля способны оказать влияние на данный элемент и начать менять характеристики крови.

Абунин также добавил, что магнитные бури могут оказывать косвенное воздействие на человека. Например, повышение уровня раздраженности геомагнитного поля Земли может привести к сбоям в работе систем связи и промышленных предприятий, сообщает Общественная Служба Новостей.

В свою очередь главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор наук Сергей Богачев сообщил, что в ближайший год магнитные бури могут участиться, так как Солнце находится в периоде роста активности, передает «МИР 24».

Магнитные бури класса G4 спровоцировали полярные сияния в Санкт-Петербурге и Москве. Подобные явления еще будут повторяться, однако с меньшей мощностью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.