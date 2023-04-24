Столичным автомобилистам порекомендовали поменять зимнюю резину на летнюю

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Столичным автомобилистам стоит поменять зимнюю резину на летнюю, так как холода в городе подошли к концу. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

— ЦОДД рекомендует автомобилистам поменять зимнюю резину на летнюю — в Москве уже закончились холода, — говорится в сообщении.

На текущий момент погодные условия не располагают к использованию зимних шин. Ночью столбик термометра не опускается ниже нуля градусов. Езда на неподходящей по сезону резине может привести к негативным последствиям, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Помимо этого, в столице подходит к окончанию отопительный сезон. Все системы теплоснабжения в течение пяти дней переключат на летний режим. Соответствующие работы будут проходить поэтапно.

Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что погода на текущей неделе будет заметно опережать свое климатическое развитие. По его словам, температурные показатели будут похожи на майские результаты.