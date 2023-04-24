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Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

Евгений Белоусов
В мире
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 24 апреля, прибыл в штаб-квартиру ООН, где выступил на заседании Совбеза организации.

— Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества, — заявил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества. Он также отметил, что ООН и ее устав представляют серьезную угрозу для амбиций Вашингтона.

Кроме того, Соединенные Штаты под своей эгидой создают механизмы для вмешательства в морскую безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон также всячески старается подорвать многосторонность в этом регионе, передает слова Лаврова РИА Новости.

С 1 апреля председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций перешло к России на ротационной основе. В США и Евросоюзе обеспокоились председательством РФ. Политолог Наталья Елисеева рассказала «Вечерней Москве», что даст этот статус нашей стране и будут ли западные страны бойкотировать Россию.

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