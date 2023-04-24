Politico: Киев получил от США такое же предупреждение, как Кабул из-за «Талибана»

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Вашингтон призвал Киев не проявлять слишком высоких амбиций при контрнаступлении. Аналогичное предупреждение в 2021 году получил президент Афганистана Ашраф Гани перед тем, как власть в стране захватил «Талибан»*. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает Politico.

Издание не уточняет, о чем конкретно предупреждал Белый дом. Однако США настоятельно предостерегли Украину от проявления «завышенных амбиций» в ходе контрнаступления и «чрезмерного растягивания войск».

Однако шансы того, что Киев прислушается к советам Вашингтона и отступит от своих изначальных планов, крайне малы, утверждает издание.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что убежден в возможности успеха украинского контрнаступления. По его словам, в Североатлантическом альянсе знают о способностях военнослужащих Украины добиваться успехов на поле боя.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом, запрещена в РФ.