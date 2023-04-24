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«Приближается к нашим границам»: Песков назвал НАТО «машиной войны»

Евгений Белоусов
В мире
«Приближается к нашим границам»: Песков назвал НАТО «машиной войны»
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Североатлантический альянс никогда не был инструментом мира, он является машиной войны. Такое заявление сделал в понедельник, 24 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— НАТО именно так была задумана, спроектирована и исполнена, как инструмент конфронтации. Это машина войны. И она все время приближалась к нашим границам, — заявил он.

По словам представителя Кремля, западные политики лгут и утверждают, что никаких волн расширения альянса не было. Песков заявил, что даже после распада Советского Союза альянс расширялся в сторону границ России со своим военным потенциалом шесть раз, передает РИА Новости.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО 4 апреля. Сначала документ направили представителям властей Соединенных Штатов. После данной процедуры страна станет полноправным членом альянса.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс приведет Хельсинки к тяжелым временам.

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