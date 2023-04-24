Крупное ДТП произошло на улице Наметкина

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Москва, улица Намёткина, 16 Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись в районе дома № 16 на улице Наметкина. Об этом в понедельник 24 апреля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Занято по одной полосе движения в каждом направлении, — говорится в сообщении.

1/2 Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно 2/2 Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб Москвы, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

22 апреля ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на юге города. Инцидент случился на Липецкой улице в районе дома № 32. В результате происшествия нет пострадавших, также не потребовалось перекрывать движение.

Столкновение автомобиля и мотоцикла также произошло на западе Москвы 22 апреля. Инцидент случился на улице Лобачевского в районе дома № 92/2. Водителя мотоцикла в результате происшествия госпитализировали.