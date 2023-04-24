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Правительство РФ одобрило законопроект о дополнительных ограничениях доступа к гостайне

Евгений Силаев
Политика
Правительство РФ одобрило законопроект о дополнительных ограничениях доступа к гостайне
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Правительство России одобрило законопроект о введении дополнительных ограничений допуска к сведениям, представляющим государственную тайну. Об этом в понедельник, 24 апреля, свидетельствует отзыв кабмина.

— Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом замечания, — говорится в тексте документа.

Законопроект также регулирует правила выезда из страны лиц, имеющих доступ к сведениям под грифами «Совершенно секретно» и «Сведения особой важности». Таким образом, согласно инициативе депутатов комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, планируется устранить пробелы в действующем законодательстве, передает ТАСС.

Российские власти внесли в Госдуму законопроект, обязывающий российские компании в ряде случаев взимать 30 процентов НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. Как уточняется, поправки будут касаться всех уехавших, которые для трудовой деятельности используют российский сегмент интернета либо размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства.

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