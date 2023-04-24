Правительство России предложило повысить налоги для работающих из-за границы

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Российские власти внесли в Госдуму законопроект, обязывающий российские компании в ряде случаев взимать 30 процентов НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. Документ опубликован в электронной базе палаты парламента.

Согласно нему, поправки должны вступить в силу с 1 января следующего года в случае их принятия. Как уточняется, они будут касаться всех уехавших, которые для трудовой деятельности используют российский сегмент интернета либо размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов посоветовал работающим за рубежом россиянам вернуться и отслужить в армии. Находящиеся за рубежом россияне, которые не подлежат призыву, добавил Картаполов, могут отправить в военкомат необходимые документы в электронном виде. Они также могут сами зайти в военкомат во время отпуска в России.

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