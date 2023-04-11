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Картаполов посоветовал работающим за рубежом россиянам вернуться и отслужить в армии

Евгений Белоусов
Политика
Картаполов посоветовал работающим за рубежом россиянам вернуться и отслужить в армии
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Военнообязанным и подлежащим призыву россиянам, которые работают за рубежом, следует взять отпуск на год, вернуться в Россию и отслужить в армии. Такое мнение высказал во вторник, 11 апреля, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Если он подлежит призыву, то я бы ему рекомендовал тогда оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг Родине. И ехать обратно за границу, радостно там работать, — заявил он.

Находящиеся за рубежом россияне, которые не подлежат призыву, добавил Картаполов, могут отправить в военкомат необходимые документы в электронном виде. Они также могут сами зайти в военкомат во время отпуска в России, подытожил глава думского комитета в эфире телеканала РБК.

Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки в том числе будут рассылать через госуслуги. Уклоняющиеся от призыва граждане будут сталкиваться с рядом ограничительных мер вплоть до запрета на выезд и лишения возможности управления транспортом.

Подробнее о принятом законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

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