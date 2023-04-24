Самолет компании Fly Dubai загорелся во время вылета из Катманду

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Самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся во время вылета из аэропорта Катманду. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщило агентство Ani.

Номер рейса, а также количество пассажиров на борту неизвестно. Информация о пострадавших также не поступала.

— Самолет Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта Катманду и пытается совершить посадку в аэропорту. Пожарные машины находятся в аэропорту, — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Ранее на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву, произошел инцидент. Одна из пассажирок начала вести себя агрессивно: приставать к попутчикам, ругаться с экипажем и выкрикивать проукраинские лозунги.

Бортпроводникам пришлось связать девушку, чтобы ее утихомирить. В аэропорту нарушительницу передали сотрудникам полиции.

Женщину 1994 года рождения задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в дежурную часть. В ее отношении составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».