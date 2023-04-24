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Вооруженные силы Судана обвинили СБР в убийстве помощника военного атташе Египта

Евгений Силаев
В мире
Вооруженные силы Судана обвинили СБР в убийстве помощника военного атташе Египта
Фото: Pixabay

Силы быстрого реагирования (СБР) убили помощника военного атташе Египта в Хартуме Мухаммеда Аль-Хусейна Мухаммеда Ар-Рави. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в Вооруженных силах Судана.

— Сегодня вечером (в понедельник — прим. «ВМ») помощник египетского военного атташе в Хартуме Мухаммед Аль-Хусейн Мухаммед Ар-Рави был застрелен мятежными формированиями, — говорится в сообщении.

Как утверждается, автомобиль с помощником военного атташе попал под обстрел на шоссе в столице Судана. От полученных ранений он погиб на месте, передает РИА Новости.

15 апреля главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске СБР. Мятежники заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума.

22 апреля представители армии Судана заявили, что им удалось пресечь мятеж в стране, однако назвать сроки полного завершения боевых действий они затруднились. Согласно заявлению, СБР продолжают осуществлять артиллерийские удары по некоторым объектам.

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