Суд в Москве повторно пересмотрел дело серийного отравителя из «Ямы»

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Басманный районный суд Москвы пересмотрел дело серийного отравителя Мурата Сабанова, его приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

— По совокупности преступлений ему (Сабанову — прим. «ВМ») назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, — говорится в сообщении.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: пресс-служба Басманного районного суда Москвы

По версии следствия, в амфитеатре на Хохловской площади («Яма») Сабанов знакомился с людьми, употреблявшими алкогольные напитки. Он входил в доверие и убеждал их попробовать жидкость с лекарством. После этого люди теряли сознание. Затем Сабанов похищал вещи потерпевших.

На счету Сабанова 50 преступлений: разбои, кражи (в том числе паспорта гражданина РФ), а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. Всего от действий Сабанова пострадали 30 человек, пяти из которых причинен тяжкий вред здоровью. Общая сумма ущерба составляет более миллиона рублей.