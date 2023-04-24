«Снова у меня капельница»: Волкова прокомментировала обвинения ее брата в убийстве

Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

Звезда ситкома «Воронины» Екатерина Волкова оказалась в больнице после новостей о брате Леониде, которому в США предъявили обвинение в убийстве двоих человек.

В частности, Волковой поставили капельницу и проверили на наличие анемии. Позднее актрису отпустили, но обязали два раза в неделю появляться в клинике.

— Снова у меня капельница, жуткая анемия. Будем восстанавливаться. Восполняем дефицит, откачивают меня. После этого поеду на съемки: работу никто не отменял, — написала Волкова в личном блоге.

Брата звезды отечественного кинематографа подозревают в убийстве двоих выходцев из России. По имеющимся данным, Волков дружил с погибшими, в качестве мотива преступления рассматривается личный конфликт между мужчинами: якобы Волков отказался платить за аренду жилья и был вынужден срочно съехать.

Американские правоохранители официально предъявили мужчине обвинения в убийстве и краже. Волков отправлен под арест без возможности выйти под залог.

Кроме того, 13 французских актрис и моделей обвинили Жерара Депардье в сексуальных домогательствах. В период с 2004 по 2022 год актер домогался этих женщин во время съемок, однако ни одна из них не решилась написать заявление в правоохранительные органы.