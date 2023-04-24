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Неизвестная женщина оставила два чемодана у посольства России в США, сейчас ее разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Сейчас территория вокруг посольства оцеплена. На месте работают взрывотехники, а информация о женщине передана правоохранительным органам.

— В 12:43 (19:43 по московскому времени — прим. «ВМ») женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место, — рассказал представитель дипмиссии в беседе с РИА Новости.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что в посольство Франции в Москве доставили письмо с неизвестным белым порошком. Представители дипмиссии опровергли эти сообщения.

17 февраля спецслужбы Румынии забрали на экспертизу подозрительный конверт, пришедший в посольство России. Эксперты провели предварительную проверку конверта. В лаборатории посылку должны были проверить на наличие взрывчатых и других опасных для жизни и здоровья веществ.