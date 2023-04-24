Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Неизвестная женщина оставила два чемодана у посольства России в США

Евгений Силаев
В мире
Неизвестная женщина оставила два чемодана у посольства России в США
Фото: vk/rusembusa

Неизвестная женщина оставила два чемодана у посольства России в США, сейчас ее разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Сейчас территория вокруг посольства оцеплена. На месте работают взрывотехники, а информация о женщине передана правоохранительным органам.

— В 12:43 (19:43 по московскому времени — прим. «ВМ») женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место, — рассказал представитель дипмиссии в беседе с РИА Новости.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что в посольство Франции в Москве доставили письмо с неизвестным белым порошком. Представители дипмиссии опровергли эти сообщения.

17 февраля спецслужбы Румынии забрали на экспертизу подозрительный конверт, пришедший в посольство России. Эксперты провели предварительную проверку конверта. В лаборатории посылку должны были проверить на наличие взрывчатых и других опасных для жизни и здоровья веществ.

Россия США Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Все мнения
О проекте