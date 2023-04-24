Посольство Франции в Москве не подтвердило информацию о письме с порошком

Фото: пресс-служба Совфеда

Москва, улица Большая Якиманка, 45 Карта всех событий

Посольство Франции в Москве в понедельник, 24 апреля, опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что в здание дипмиссии якобы доставили письмо с неизвестным веществом.

— Обычной процедурой в таком случае является информирование полиции, которая и позаботится о последующих действиях по делу, — передает сообщение РИА Новости.

Ранее ряд СМИ писали, что в посольство Франции в Москве прислали письмо с неизвестным порошком. Как утверждалось, на место выехали сотрудники правоохранительных органов.

13 апреля в посольство Франции пришла посылка с костями. Кости небольшого животного или птицы обнаружили, когда просвечивали коробку через сканер. В целях безопасности открывать посылку не стали и вынесли ее за пределы здания.

17 февраля спецслужбы Румынии забрали на экспертизу подозрительный конверт, пришедший в посольство России. Эксперты провели предварительную проверку конверта. В лаборатории посылку должны были проверить на наличие взрывчатых и других опасных для жизни и здоровья веществ.