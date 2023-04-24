Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Посольство Франции в Москве не подтвердило информацию о письме с порошком

Евгений Белоусов
Общество
Посольство Франции в Москве не подтвердило информацию о письме с порошком
Фото: пресс-служба Совфеда
Москва, улица Большая Якиманка, 45 Карта всех событий

Посольство Франции в Москве в понедельник, 24 апреля, опровергло появившуюся в СМИ информацию о том, что в здание дипмиссии якобы доставили письмо с неизвестным веществом.

— Обычной процедурой в таком случае является информирование полиции, которая и позаботится о последующих действиях по делу, — передает сообщение РИА Новости.

Ранее ряд СМИ писали, что в посольство Франции в Москве прислали письмо с неизвестным порошком. Как утверждалось, на место выехали сотрудники правоохранительных органов.

13 апреля в посольство Франции пришла посылка с костями. Кости небольшого животного или птицы обнаружили, когда просвечивали коробку через сканер. В целях безопасности открывать посылку не стали и вынесли ее за пределы здания.

17 февраля спецслужбы Румынии забрали на экспертизу подозрительный конверт, пришедший в посольство России. Эксперты провели предварительную проверку конверта. В лаборатории посылку должны были проверить на наличие взрывчатых и других опасных для жизни и здоровья веществ.

Франция Посылки Россия Посольства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Все мнения
О проекте