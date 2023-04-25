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Россию нужно воспринимать как мировую державу, привлекая ее преимуществами нормальных отношений с Западом. Об этом заявил аналитик издания The National Interest Джеральд Хайман.

— Международный остракизм не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия, — написал он в статье.

По его словам, гнев Запада по отношению к РФ, не должен перекрывать понимание того, что она является большой страной с огромными человеческими, природными ресурсами и серьезным военным потенциалом. Наиболее разумной стратегией в отношении Москвы стала бы демонстрация преимуществ от отношений с Западом, подчеркнул обозреватель.

— Среди таких преимуществ может быть возобновление участия России в глобальной торговле, снятие санкций и отношение к ней как к мировой державе, — высказался Хайман.

По его мнению, вместо обрывания отношений с РФ, нужно максимально интегрировать ее в «европейскую семью», используя «не кнуты, а пряники».

21 апреля президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что российская культура является неотъемлемой частью европейской, поэтому все попытки ее отменить ошибочны. Он отметил, что прогресс рождается не из-за отмены чьей-либо культуры, а из-за любознательности к ней и открытости.