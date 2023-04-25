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Европейский союз пытается переманить на свою сторону традиционных союзников РФ и Китая в лице Казахстана, Бразилии, Нигерии и Чили. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на секретный доклад Евросоюза.

— Чиновники ЕС распространили конфиденциальный доклад, в котором описаны несколько планов по возвращению — или удержанию — четырех ключевых «приоритетных стран», которые находятся на краю возглавляемого Западом альянса, который стремится изолировать Россию, вооружить Украину и сдержать КНР. Эти страны: Чили, Бразилия, Казахстан и Нигерия, — написано в публикации.

Отмечается, что каждое из этих государств представляет потенциальную точку опоры Евросоюза в тех регионах, где Запад конкурирует за влияние с Москвой и Пекином. Бразилия и Чили расположены в богатой сырьем Латинской Америке, Нигерия является экономическим центром Западной Африки, Казахстан имеет запасы нефти и газа в Центральной Азии.

Россию нужно воспринимать как мировую державу, привлекая ее преимуществами нормальных отношений с Западом. Об этом заявил аналитик издания The National Interest Джеральд Хайман.