Протоирей Козлов призвал не оставлять еду на могилах во время Радоницы
Еду или напитки не следует оставлять на могилах во время празднования Радоницы, это языческая традиция. Об этом рассказал председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
В этом году 25 апреля в РПЦ встречают Радоницу — особый день поминовения усопших.
Слово «радоница» происходит оттого, что «люди делятся пасхальной радостью с усопшими», пояснил священник. Он напомнил, что у верующих есть традиция на Радоницу посещать могилы усопших и приводить их в порядок.
— Обычаи оставлять умершим еду, спиртное, тем более выливать его на могилу, конечно, языческие. Христиане не верят, что умерший вылезет из гроба и будет есть. Также думать, что, оставив еду на могиле, мы порадуем души усопших — в лучшем случае околорелигиозная наивность. Я бы рекомендовал не потакать этим суевериям. При этом постоять у могилы, помолиться, присесть, перекусить — не возбраняется, — пояснил протоиерей.
Говоря о традициях поминальной трапезы, Козлов подчеркнул, что главное тут — ее цель.
— Польза поминальной трапезы определяется целеполаганием. Если мы молитвой, добрым словом поминаем усопших, то форма не важна. Если же это повод, чтобы собраться, поесть и выпить, то зачем называть ее поминальной? — пояснил он в беседе с РИА Новости.
По его словам, в этот день можно отстоять службу или передать записки об упокоении. Также об усопших можно молиться дома.
На Радоницу, 25 апреля, москвичи смогут добраться до 11 мемориальных комплексов на бесплатных автобусах.