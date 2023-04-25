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Приметы и советы

Протоирей Козлов призвал не оставлять еду на могилах во время Радоницы

Юлия Курганова
Общество
Протоирей Козлов призвал не оставлять еду на могилах во время Радоницы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Еду или напитки не следует оставлять на могилах во время празднования Радоницы, это языческая традиция. Об этом рассказал председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

В этом году 25 апреля в РПЦ встречают Радоницу — особый день поминовения усопших.

Слово «радоница» происходит оттого, что «люди делятся пасхальной радостью с усопшими», пояснил священник. Он напомнил, что у верующих есть традиция на Радоницу посещать могилы усопших и приводить их в порядок.

— Обычаи оставлять умершим еду, спиртное, тем более выливать его на могилу, конечно, языческие. Христиане не верят, что умерший вылезет из гроба и будет есть. Также думать, что, оставив еду на могиле, мы порадуем души усопших — в лучшем случае околорелигиозная наивность. Я бы рекомендовал не потакать этим суевериям. При этом постоять у могилы, помолиться, присесть, перекусить — не возбраняется, — пояснил протоиерей.

Говоря о традициях поминальной трапезы, Козлов подчеркнул, что главное тут — ее цель.

— Польза поминальной трапезы определяется целеполаганием. Если мы молитвой, добрым словом поминаем усопших, то форма не важна. Если же это повод, чтобы собраться, поесть и выпить, то зачем называть ее поминальной? — пояснил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, в этот день можно отстоять службу или передать записки об упокоении. Также об усопших можно молиться дома.

На Радоницу, 25 апреля, москвичи смогут добраться до 11 мемориальных комплексов на бесплатных автобусах.

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