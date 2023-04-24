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Бесплатные автобусы до 11 мемориальных комплексов запустят на Радоницу

Евгений Силаев
Город
Бесплатные автобусы до 11 мемориальных комплексов запустят на Радоницу
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На Радоницу, 25 апреля, жители столицы смогут добраться до 11 мемориальных комплексов на бесплатных автобусах. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Исключением станет автобус маршрута № 520. Стоимость проезда будет соответствовать городскому тарифу, пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Бесплатные автобусы до 11 мемориальных комплексов запустят на Радоницу Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

С 14:00 27 апреля и до окончания проведения Московского международного кинофестиваля будет укорочен маршрут автобуса м40. Он будет следовать от Лобненской улицы до Савеловского вокзала.

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

Схему движения транспорта с 11 мая изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.

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