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Соревнования по созданию ИИ пройдут в рамках чемпионата «Абилимпикс»

Араз Салехов
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Соревнования по созданию ИИ пройдут в рамках чемпионата «Абилимпикс»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Соревнования по созданию искусственного интеллекта «Проектирование нейросети» пройдут в рамках чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила руководитель Московского регионального центра развития движения «Абилимпикс» Надежда Ледащева.

— В этом году для ребят, которые хотят попробовать себя в проектировании интеллектуальных систем, мы включили в соревновательную программу новую конкурсную компетенцию, — сказала она.

Конкурсантам предстоит запрограммировать сеть, обучить ее на основе исходных данных, протестировать результат и презентовать свой продукт аудитории. Мероприятие пройдет на территории колледжа автоматизации и информационных технологий № 20, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках чемпионата также пройдет конкурс для вокалистов — «Исполнительское мастерство (вокал)». В рамках соревнования участники исполнят произведения под минусовую фонограмму или аккомпанемент музыкального инструмента, с личным аккомпаниатором или концертмейстером.

Также в этом году на чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» представят новую конкурсную компетенцию. Участники смогут продемонстрировать свои навыки в управлении дроном, техническом обслуживании и ремонте аппарата.

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