Новый дом по реновации на 105 квартир появится в районе Текстильщики

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, 1-й Саратовский проезд Карта всех событий

В столичном районе Текстильщики возведут еще один дом по программе реновации. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Здание появится по адресу 1-й Саратовский проезд, земельный участок 5. В нем построят 105 квартир: 21 однокомнатную, 65 двухкомнатных и 19 трехкомнатных. При этом несколько из них обустроят для маломобильных жильцов.

— Специалисты обустроят проезды, пешеходные дорожки, тротуары и открытые плоскостные стоянки. Для детей оборудуют игровые площадки, для взрослых — места для отдыха и занятий спортом. В рамках благоустройства будут установлены лавочки, урны, разбиты газоны, высажены деревья и кустарники, — рассказала Яковлева.

Первый этаж здания предусмотрен для помещений общественного назначения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о строительстве жилого комплекса с подземной автостоянкой в столичном районе Коньково в рамках программы реновации. Здание расположится на улице Бутлерова, земельный участок № 34/2, зона 1.2.