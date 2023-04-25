Новый онлайн-квиз опубликовали на портале «Узнай Москву»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

На портале «Узнай Москву» опубликовали онлайн-викторину, посвященную центру конструктивизма «Зотов», который открылся в здании бывшего хлебозавода № 5. Об этом во вторник, 25 апреля, рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

— Мы приглашаем принять участие в квизе: проверить свою эрудицию и пополнить багаж знаний. Викторина понравится молодой аудитории: старшеклассникам, учащимся колледжей, студентам, которые любят посещать необычные креативные места, — говорится в сообщении.

Пользователям предлагается вспомнить историю одного из самых ярких образцов советского авангарда и ответить на восемь вопросов. Центр конструктивизма «Зотов» открылся на Ходынской улице в ноябре прошлого года. Здание, в котором когда-то размещался хлебозавод № 5, было построено в 1931 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также на портале «Узнай Москву» появился маршрут, который познакомит всех желающих с творениями выдающегося архитектора Федора Шехтеля. Во время прогулки горожане смогут насладиться фасадами особняков Рябушинского и Морозовых, кинотеатра «Художественный», скоропечатни Левенсона и Театра имени Маяковского.