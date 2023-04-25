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Сделки по продаже и аренде земли в Москве полностью перевели в электронный вид

Никита Худяков
Город
Сделки по продаже и аренде земли в Москве полностью перевели в электронный вид
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Процесс реализации городских объектов полностью переведен в цифровой вид. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

— С марта 2023 года физические лица, которые планируют строительство частных жилых домов, также могут принять участие в электронных торгах и дистанционно подписать договор аренды или купли-продажи, — сказал он.

Отмечается, что до января 2020 года инвестору для оформления сделки необходимо было пройти 11 шагов. В данный момент победителю торгов в электронной форме достаточно сделать несколько кликов в личном кабинете на городском инвестпортале для подписания договора, передает официальный сайт мэра Москвы.

На торги будет выставлен крупный объект, располагающийся на Ленинградском шоссе. Там инвестор сможет приобрести двухуровневое нежилое помещение площадью 502 квадратных метра. При этом большая часть — 322,5 квадратного метра — находится на первом этаже, еще 179,5 квадратного метра занимает подвальная часть.

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