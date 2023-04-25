Оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z мужчину задержали в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД Валерий Горелых.

— Гражданина, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска ОП № 4 и коллеги из УМВД по Екатеринбургу. К операции по его задержанию сыщики привлекли бойцов ОМОН региональной Росгварди, — рассказал он.

Уточняется, что мужчина не состоит на учете у психиатра, судимостей у него нет, а ребенка, которого он оскорбил, и вовсе ранее не знал. Задержанный уже извинился перед мальчиком и его родителями, передает сайт ведомства.

Другие хулиганы избили в курортном городе Судаке на юго-востоке Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z.

Еще один не любитель символики СВО поджег автомобиль Toyota Land Cruiser на Алтуфьевском шоссе из-за наклейки в виде буквы Z и надписи «Своих не бросаем».