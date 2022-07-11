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Российского солдата избили в Крыму за одежду с буквой Z

Евгений Белоусов
Происшествия
Российского солдата избили в Крыму за одежду с буквой Z
Фото: shutterstock

Неизвестные избили в курортном городе Судак на юго-востоке Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

— Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД, — сказал чиновник.

Он уточнил, что нападавших уже разыскивают правоохранительные органы, а реакция будет «запредельно жесткой». По словам Крючкова, российский военный проходил лечение в местном санатории, когда трое неизвестных напали на него и избили, передает РИА Новости.

19 июня сообщалось, что автосервис в Красногвардейском районе Крыма, где специалисты отказались обслуживать автомобиль российских военных, построен незаконно и будет снесен. Владелец сервиса Вилен Сейтосманов позже назвал ситуацию недоразумением и подчеркнул, что его сервис не может обслуживать грузовики.

В июне в Одинцове полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля с символикой Z. Утром злоумышленник облил горючей смесью автомобиль, припаркованный во дворе дома на Можайском шоссе, и поджег его. На машине было изображение символики в поддержку спецоперации России.

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