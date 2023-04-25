CTV: Закрытие российского неба привело к росту затрат на топливо у канадских авиакомпаний

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Закрытие российского воздушного пространства привело к серьезным последствиям для авиакомпаний Канады. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает CTV News.

В публикации отмечается, что в Канаде жалеют о закрытии воздушного пространства России. Перевозчики столкнулись с ростом расходов и времени полетов, что привело к подорожанию билетов.

— Оптимальный маршрут полетов между Канадой и Юго-Восточной Азией и всем, что находится между ними, предполагает пролет через часть воздушного пространства России, — сказал бывший операционный директор Air Canada Дункан Ди.

По данным издания, стоимость билета в одну сторону из Ванкувера в Гонконг увеличилась за последние четыре года на 41 процент, а из Торонто в Дели — на 47 процентов.

Накануне правительство Канады ввело санкции в отношении 14 физических и 34 юридических лиц из России. Рестрикции коснулись главы Республики Татарстан Рустама Минниханова и заместителя министра обороны РФ Николая Панкова.

В качестве ответной меры на вводимые Канадой санкции Россия закроет въезд в страну для 333 канадских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. Среди 333 человек, которые больше не смогут въезжать в Россию, есть несколько десятков спортсменов. Они подписали письмо об отстранении российских атлетов от Олимпийских игр в 2024 году. Речь идет в том числе об олимпийских чемпионах в фигурном катании Тессе Верчью и Меган Дюамель.