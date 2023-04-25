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Дилер «Автодом» приобрел российские активы Mercedes

Араз Салехов
Общество
Дилер «Автодом» приобрел российские активы Mercedes
Фото: Unsplash

Дилер «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes и получил право проводить техобслуживание машин. Об этом во вторник, 25 апреля, говорится в сообщении компании.

— Настоящим сообщением холдинг информирует о завершении финального этапа сделки по передаче долей и акций Mercedes-Benz AG в российских дочерних предприятиях компании АО «Автодом», — отмечается в публикации.

В частности, будут переданы активы АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (подмосковный автозавод), ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая «дочка») и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей), передает РИА Новости.

Недавно газета Handelsblatt сообщила, что Mercedes-Benz обеспечил себе возможность выкупа своих активов в случае снятия санкций с России. По имеющейся у издания информации, Mercedes-Benz получил опцион на обратный выкуп при продаже своих российских активов «Автодому». Таким образом, пишет Handelsblatt, Mercedes-Benz стал на шаг ближе к возвращению на российский рынок.

В начале февраля президент России Владимир Путин разрешил автомобильному холдингу «Автодом» купить дочерний банк Mercedes-Benz.

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