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Захарова: Россия ответит на несвоевременную выдачу виз журналистам пула Лаврова

Лейла Алиева
В мире
Захарова: Россия ответит на несвоевременную выдачу виз журналистам пула Лаврова
Фото: МИД РФ

США ответят за то, что не предоставили визы российским журналистам, планировавшим работать на мероприятиях Организации Объединенных Наций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 25 апреля.

— На сегодняшний день по Москве и в Нью-Йорке уже 25 апреля. Сейчас будет еще один Совет Безопасности ООН и после этого будет пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова на ооновской площадке. Я думаю, что эта тема получит еще дополнительное освещение, — подчеркнула она в эфире телеканала «Соловьев Live».

По мнению Захаровой, американская администрация даже не думает об этой ситуации, как и о своих гражданах.

США начали выдавать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН 14 апреля. При этом этот же процесс в отношении работников СМИ остался тупиковым.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предпринял попытку оправдаться за данную ситуацию. По его словам, российские государственные СМИ — это органы пропаганды, а в США отстаивают независимость прессы.

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