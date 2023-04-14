США начали выдавать визы российской делегации для участия в заседаниях Совбеза ООН

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США начали выдавать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщило МИД.

— Сохраняется тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу нашей делегации в Совете Безопасности ООН, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пообещали оказать холодный прием министру иностранных дел России Сергею Лаврову на Совбезе ООН.

С 1 апреля председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций переходит к России на ротационной основе. В США и Евросоюзе обеспокоились председательством РФ. Политолог Сергей Марков объяснил, чем займется Россия после своего вступления в права.

В свою очередь политолог Наталья Елисеева рассказала «Вечерней Москве», что даст этот статус нашей стране и будут ли западные страны бойкотировать Россию.