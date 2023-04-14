Посол в США Антонов: Госдеп предупредил Лаврова о холодном приеме

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США пообещали оказать холодный прием министру иностранных дел России Сергею Лаврову на Совбезе ООН. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— На протяжении многих лет мы не видим никакого дружелюбия с американской стороны. Нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием. Посмотрим, как это будет выражаться в ходе непосредственных мероприятий, в чем это будет выражаться, — отметил он.

При этом США до сих не предоставили визы российской делегации для участия в Совбезе ООН, ссылаясь на то, что ситуация находится на стадии согласования, пишет RT.

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