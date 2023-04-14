Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Посол в США Антонов: Госдеп предупредил Лаврова о холодном приеме

Лейла Алиева
В мире
Посол в США Антонов: Госдеп предупредил Лаврова о холодном приеме
Фото: vk/rusembusa

США пообещали оказать холодный прием министру иностранных дел России Сергею Лаврову на Совбезе ООН. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— На протяжении многих лет мы не видим никакого дружелюбия с американской стороны. Нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием. Посмотрим, как это будет выражаться в ходе непосредственных мероприятий, в чем это будет выражаться, — отметил он.

При этом США до сих не предоставили визы российской делегации для участия в Совбезе ООН, ссылаясь на то, что ситуация находится на стадии согласования, пишет RT.

С 1 апреля председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций переходит к России на ротационной основе. В США и Евросоюзе обеспокоились председательством РФ. Политолог Сергей Марков объяснил, чем займется Россия после своего вступления в права.

В свою очередь политолог Наталья Елисеева рассказала «Вечерней Москве», что даст этот статус нашей стране и будут ли западные страны бойкотировать Россию.

Сергей Лавров ООН Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Владимир Сурдин
Владимир Сурдин

Марсианских яблочек ждать еще долго

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Все мнения
О проекте