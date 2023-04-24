Белый дом попытался оправдаться за невыдачу виз российским журналистам

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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предпринял попытку оправдаться за невыдачу виз российским журналистам, планировавшим работать на мероприятиях Организации Объединенных Наций (ООН). Свое заявление он сделал в понедельник, 24 апреля.

— Российские государственные СМИ — это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу, — заявил Кирби.

Кроме того, представитель Белого дома прокомментировал арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По его словам, он «не шпион, а репортер», и США продолжат «транслировать это сообщение», передает РИА Новости.

США начали выдавать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН 14 апреля. При этом этот же процесс в отношении работников СМИ остался тупиковым.

Накануне в СМИ появилась информация, согласно которой США после невыдачи виз российским журналистам стоит подготовиться к похожему отношению.

Ситуацию прокомментировал и сам Лавров. По его словам, Россия не забудет и не простит такого отношения.