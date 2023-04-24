Белый дом попытался оправдаться за невыдачу виз российским журналистам
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предпринял попытку оправдаться за невыдачу виз российским журналистам, планировавшим работать на мероприятиях Организации Объединенных Наций (ООН). Свое заявление он сделал в понедельник, 24 апреля.
— Российские государственные СМИ — это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу, — заявил Кирби.
Кроме того, представитель Белого дома прокомментировал арест корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По его словам, он «не шпион, а репортер», и США продолжат «транслировать это сообщение», передает РИА Новости.
США начали выдавать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН 14 апреля. При этом этот же процесс в отношении работников СМИ остался тупиковым.
Накануне в СМИ появилась информация, согласно которой США после невыдачи виз российским журналистам стоит подготовиться к похожему отношению.
Ситуацию прокомментировал и сам Лавров. По его словам, Россия не забудет и не простит такого отношения.