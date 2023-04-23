«Не забудем, не простим»: Лавров прокомментировал невыдачу виз США журналистам из России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что невыдача виз российским журналистам, которые должны были сопровождать его в ООН, говорит о трусости США.

По его словам, сложившаяся ситуация демонстрирует, чего на самом деле стоят обещания США. Лавров выражал уверенность в том, что положение с невыдачей виз изменится после привлечения внимания общественности к проблеме, но этого не произошло.

— Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим, — прокомментировал ситуацию Лавров в ролике в Telegram-канале официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Глава ведомства отметил, что дипломатам придется работать еще усерднее для донесения правды до мира. Он призвал российских журналистов все равно отслеживать деятельность делегации и распространять информацию.

США начали выдавать визы российской делегации во главе с Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН 14 апреля. При этом этот же процесс в отношении журналистов остался тупиковым.