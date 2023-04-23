СМИ: США стоит ожидать схожего отношения после невыдачи виз журналистам из России

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После того как США не выдали визы российским журналистам для работы на мероприятиях Организации объединенных наций (ООН), Вашингтону стоит подготовиться к похожему отношению. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

— После такого отношения, которое Вашингтон проявил к российским журналистам и к журналистике в целом, думаю, для них не будет удивлением, если аналогичное отношение они увидят в отношении своих собственных журналистов, — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, он обвинил США в лицемерии. По его словам, забота в Вашингтоне об арестованном в России журналисте Эване Гершковиче является ненастоящей, передает ТАСС.

Ситуацию с невыдачей виз журналистам прокомментировал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия не забудет и не простит такого отношения.

США начали выдавать визы российской делегации во главе с Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН 14 апреля. При этом этот же процесс в отношении журналистов остался тупиковым.