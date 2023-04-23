СМИ: США стоит ожидать схожего отношения после невыдачи виз журналистам из России
После того как США не выдали визы российским журналистам для работы на мероприятиях Организации объединенных наций (ООН), Вашингтону стоит подготовиться к похожему отношению. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
— После такого отношения, которое Вашингтон проявил к российским журналистам и к журналистике в целом, думаю, для них не будет удивлением, если аналогичное отношение они увидят в отношении своих собственных журналистов, — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, он обвинил США в лицемерии. По его словам, забота в Вашингтоне об арестованном в России журналисте Эване Гершковиче является ненастоящей, передает ТАСС.
Ситуацию с невыдачей виз журналистам прокомментировал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия не забудет и не простит такого отношения.
США начали выдавать визы российской делегации во главе с Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН 14 апреля. При этом этот же процесс в отношении журналистов остался тупиковым.