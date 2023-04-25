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Служба занятости с новыми партнерами предложит москвичам более 600 вакансий

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Город
Служба занятости с новыми партнерами предложит москвичам более 600 вакансий
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Служба занятости совместно с новыми партнерами предложит жителям столицы более 600 новых вакансий. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства четыре компании подписали партнерские соглашения со службой занятости Москвы и начали подбор сотрудников. Среди новых партнеров ведущая сеть гипермаркетов и супермаркетов «Лента», крупнейший производитель чайной продукции Ahmad Tea, отель «Сезоны» и сеть кафе-кулинарий «Брусника», — рассказала она.

Российская сеть магазинов предлагает такие должности, как кассир, работник торгового зала, повар. Также в компанию требуются сотрудники из сферы IT и офисные специалисты — бизнес-аналитики, менеджеры продуктов и менеджеры по работе с подрядчиками, передает официальный сайт мэра Москвы.

Изучить рынок труда, выявить свои сильные стороны и устроиться на работу — в этом на помощь москвичам приходит столичная служба занятости. В структуре столичной службы занятости находится 59 офисов трудоустройства.

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