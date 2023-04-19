Москвичам рассказали, как столичная служба занятости помогает найти работу

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Изучить рынок труда, выявить свои сильные стороны и устроиться на работу — в этом на помощь москвичам приходит столичная служба занятости. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

— Для горожан организуют тренинги, воркшопы и дни карьеры, направляют на программы переобучения и повышения квалификации. Работают эксперты и лично с кандидатами — помогают составлять резюме и учат, как презентовать на собеседовании свои лучшие качества, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в структуре столичной службы занятости находится 59 офисов трудоустройства, специализированный центр занятости «Моя карьера» для соискателей старше 50 лет, молодежи, людей с инвалидностью и женщин с детьми. Так, около 115 тысяч человек нашли работу при поддержке столичной службы занятости с начала 2022 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников службы занятости с профессиональным праздником. По его словам, сотрудников службы занятости объединяет желание помочь людям найти работу.