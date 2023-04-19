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Сергей Собянин поздравил сотрудников службы занятости с профессиональным праздником

Никита Худяков
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Сергей Собянин поздравил сотрудников службы занятости с профессиональным праздником
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 19 апреля, поздравил сотрудников службы занятости с профессиональным праздником.

— В 2019 году мы начали реформу службы — отказались от формального подхода к трудоустройству. Теперь эксперты предлагают индивидуальный карьерный сценарий каждому, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что кандидат может бесплатно пройти тренинги, тестирование, повысить квалификацию и освоить новую профессию. Служба занятости помогает всем: соискателям старше 50 лет, опытным и начинающим специалистам, молодым мамам, людьми с ограниченными возможностями здоровья.

По словам Сергея Собянина, сотрудников службы занятости объединяет желание помочь людям найти работу. Мэр Москвы поблагодарил их в своем Telegram-канале за душевный подход и пожелал успехов.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что безработица в столице второй месяц подряд сохраняется на уровне 0,37 процента, что соответствует допандемийным показателям.

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