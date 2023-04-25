Девять тележек с мороженым появятся в центре Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Город выставил на торги права на размещение девяти тележек с мороженым в ЦАО. ОБ этом во вторник, 25 апреля, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Победители открытых аукционов смогут продавать мороженое на нестационарных торговых объектах в центре Москвы с мая по сентябрь. Тележки будут располагаться в специально отведенных местах на популярных туристических маршрутах, возле парков и вестибюлей метро. Площадь каждого объекта — 2,5 квадратных метра, — рассказал он.

Участие могут принять представители малого бизнеса. Заявки принимают до 12 мая, аукцион пройдет 17 мая на электронной торговой площадке «Росэлторг», передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще четыре мобильные тележки с мороженым появятся в трех поселениях ТиНАО. Две тележки установят в поселении Московском в разных частях парковой зоны «Филатов луг», еще одну — в поселении Внуковском у входа в парк «Рассказовка». Четвертая тележка появится в поселении Кокошкино рядом со станцией МЦД-4.